Цены на нефть коррекционно снижаются после "ударной" недели

Энергетика 28 июня 2021 09:31 (UTC+04:00)
Цены на нефть коррекционно снижаются после "ударной" недели

Мировые цены на нефть немного снижаются в понедельник утром в рамках коррекции после активного роста на прошедшей неделе. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,15%, до 75,27 доллара, августовских фьючерсов – на 0,12%, до 76,09 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,01%, до 74,04 доллара за баррель.

В понедельник котировки нефти перешли к коррекционному снижению. По итогам прошлой недели стоимость этого сырья марки Brent выросла на 3,4%, а WTI – на 3,6%. Такой активный рост был обусловлен возрождающимся спросом на нефть.

В дальнейшем внимание нефтяных трейдеров будет направлено на заседание ОПЕК+, которое пройдет в четверг, 1 июля. Ранее СМИ сообщали, что альянс может нарастить добычу, в то же время аналитики считают, что увеличение не будет большим.

"В то время как ОПЕК+, вероятно, увеличит добычу чуть больше, чем на 550 тысяч баррелей в день, показатель вряд ли значительно превысит этот уровень. ОПЕК+ не хотел бы ставить под угрозу ралли (нефти), и Саудовская Аравия, похоже, по-прежнему придерживается осторожного курса в отношении восстановления спроса", — сказала агентству Блумберг основательница Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари (Vandana Hari).

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