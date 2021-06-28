ВБ профинансирует трансформацию электроэнергетики Узбекистана

Всемирный банк (ВБ) предоставит Узбекистану льготный кредит на трансформацию электроэнергетики, передает Trend со ссылкой на Всемирный банк.

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил проект «Трансформация электроэнергетического сектора и устойчивая электропередача», направленный на повышении эффективности работы «Национальных электрических сетей Узбекистана».

На реализацию проекта Всемирный банк выделяет кредит в размере 380 млн долларов, а Зелёный климатический фонд (ЗКФ) — заём в 43 млн долларов. Финансирование предоставляется по очень низким процентным ставкам и с максимальным сроком погашения до 40 лет, отметили во Всемирном банке. ЗКФ также выделит грант в 4 млн долларов для отдельных проектных мероприятий.

Спрос на электроэнергию в Узбекистане, по ожиданиям экспертов, вырастет с 61 миллиарда кВт⋅ч в 2018 году до более 100 миллиарда кВт⋅ч к 2030 году. Сегодня в стране есть более 250 тысяч км линий передач и распределительных электросетей. Большая часть из них построена в советский период и давно выработала свой эксплуатационный ресурс.

«Устаревшая инфраструктура приводит к высоким потерям электроэнергии, которые, по оценкам, составляют порядка 20% от её общей выработки. Она также является причиной частых отключений электроэнергии по всей стране, наносящих ущерб экономической деятельности и благосостоянию населения», — говорится в пресс-релизе.

Проект поможет в модернизации устаревшей энергетической инфраструктуры посредством финансирования приоритетных инвестиций «Национальных электрических сетей Узбекистана». Он предусматривает, в частности, реконструкцию, модернизацию и расширение 22 устаревших высоковольтных подстанций, а также строительство новой подстанции мощностью 500 киловатт и линий электропередач в 11 областях страны.

В рамках проекта будут внедрены современные технологии и решения для мониторинга, управления и эксплуатации системы передачи электроэнергии. Они включают создание нового программно-аппаратного комплекса диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), а также системы управления электроэнергией (EMS) для центрального и региональных диспетчерских центров «Национальных электрических сетей Узбекистана». Это позволит заменить устаревшие системы, эксплуатируемые с советских времён.

Проект также предусматривает расширение возможностей электросетей интегрировать энергию, производимую частным сектором на основе возобновляемых источников. В частности, он поможет интегрировать в энергосистему 1500 мегаватт энергии на основе возобновляемых источников. Эти меры приведут к сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, а также помогут привлечь дополнительные частные инвестиции в сектор возобновляемой энергетики, подчеркнули в ВБ.

Кроме того, проект будет способствовать развитию региональной торговли энергией в Центральной Азии посредством реконструкции и расширения инфраструктуры, соединяющей Узбекистан c электроэнергетическими системами Афганистана, Казахстана и Таджикистана.