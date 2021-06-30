Азербайджан имеет высокий потенциал возобновляемой энергии – Газпромбанк
БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет огромный потенциал возобновляемой энергии.
Об этом сказал первый вице-президент Газпромбанка, руководитель блока рынков капитала Денис Шулаков на встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым в формате видеоконференции, сообщает Trend.
На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в энергетической сфере. Был отмечен потенциал Азербайджан в плане возобновляемых источников энергии, в том числе на освобожденных территориях, были обсуждены продолжающиеся реформы в секторе, проделанная работа и намеченные планы, а также возможности, которые этот процесс создаст для частного сектора.
Представители Газпромбанка были проинформированы о механизмах «зеленых облигаций», «зеленых инвестиций» и «зеленого финансирования», что может быть использовано для перехода к низкоуглеродной экономике, расширения использования возобновляемых источников энергии и энергоэффективных мер.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)
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