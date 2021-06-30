В период пандемии SOCAR снизила потребление электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В период пандемии коронавируса в 2020 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) снизила расход топлива на 28 процентов, а потребление электроэнергии - на 10 процентов, передает Trend со ссылкой на компанию.

Около 26 процентов электроэнергии, потребляемой SOCAR в Азербайджане, произведено за счет собственных ресурсов компании, а остальная часть получена от госструктур.

Рост энергопотребления в 2019 году связан с запуском ряда заводов и предприятий в составе SOCAR.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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