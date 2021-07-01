Азербайджан должен рассмотреть возможность льгот для мелких поставщиков электроэнергии из ВИЭ - МЭА

Энергетика 1 июля 2021 12:56 (UTC+04:00)
Азербайджан должен рассмотреть возможность льгот для мелких поставщиков электроэнергии из ВИЭ - МЭА
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Восстановление грузинской экономики идет ускоренными темпами - министр
Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии вырос
Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии вырос
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