Азербайджан должен рассмотреть возможность льгот для мелких поставщиков электроэнергии из ВИЭ - МЭА
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Президент Ильхам Алиев: В основе идеи создания Алятской свободной экономической зоны лежит наша политика
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны, дал интервью Азербайджанскому телевидению (Видеотрансляция) (ФОТО)
Развитие ВИЭ поможет Азербайджану сэкономить природный газ для экспорта и использования в нефтехимпроме - МЭА
В рамках учений «Анатолийский орёл–2021» состоялся День высокопоставленных наблюдателей (ФОТО/ВИДЕО)
В более 170 освобожденных населенных пунктах Азербайджана завершена предварительная инвентаризация недвижимости
Бакметрополитен прокомментировал информацию о якобы повреждении вагонов, отправленных из России в Баку
В Азербайджане прошло заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Координационном штабе
Проведено очередное заседание Рабочей группы по решению экономических вопросов на освобожденных территориях Азербайджана
Азербайджанскому рынку страхования удалось избежать масштабных негативных последствий, вызванных COVID-19 – АСА (ИНТЕРВЬЮ)
Грузия увеличила импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции более чем наполовину
Азербайджан играет важную роль в политике Германии по диверсификации поставок энергоносителей - посол
Минюст Азербайджана обратился к международным организациям в связи с минной опасностью на освобожденных землях