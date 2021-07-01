В Казахстане проведут аукционные торги по перспективным электроэнергетическим проектам

БАКУ /Trend/ - В Казахстане торги по перспективным проектам в сфере электроэнергетики суммарной установленной мощностью 1 000 МВт планируется провести в декабре 2021 года.

Об этом сказал министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев на заседании Электроэнергетического совета СНГ в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на ведомство.

Ногаев ознакомил участников заседания с последними изменениями в электроэнергетическом секторе Казахстана.

Он, в частности, рассказал о поправках в закон «Об электроэнергетике», принятых в Казахстане в декабре 2020 года. Поправки предусматривают механизм аукционных торгов на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации.

Ногаев также сообщил о планах Казахстана нарастить мощности ВИЭ с текущих 1 800 до 2 100 МВт до конца 2021 года.

По его данным, выработка электроэнергии в 2020 году в Казахстане составила 108 миллиардов киловатт-часов. Ожидается, что по итогам нынешнего года этот показатель составит не менее 109 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.