ЕС обнародовал объемы импорта топлива и масел из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Страны Европейского союза импортировали из Туркменистана 12 028 тонн минерального топлива, масел и продуктов их перегонки, а также битуминозных веществ и минерального воска в марте 2021 года, сообщили Trend в Статистической службе ЕС (Eurostat).

Импорт в стоимостном выражении составил 4,7 миллиона евро.

В феврале страны ЕС импортировали из Туркменистана 57 678 тонн указанной продукции на 21,7 миллиона евро, а в январе - 155 633 тонны на 49,3 миллиона евро.

Страны ЕС в целом импортировали в 2020 году 734 578 тонн минерального топлива, масел и продуктов их перегонки, а также битуминозных веществ и минерального воска на общую сумму 196,8 миллиона евро.

Как ранее сообщил Trend посол ЕС в Туркменистане Диего Руиз Алонсо, Европейский союз находится в процессе планирования сотрудничества с Туркменистаном на период 2021–2027 годов.

"В настоящее время мы проводим консультации с партнерами и различными заинтересованными организациями", – сказал посол.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @JeilaAliyeva