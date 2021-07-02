Национальная атомная компания Казахстана обнародовала планы добычи на 2023 г

БАКУ /Trend/ - Казахстанское АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» объявило о намерении сохранить объемы добычи в 2023 году на уровне 2022 года, что на 20 процентов меньше запланированного уровня в контрактах на недропользование, передает Trend со ссылкой на компанию.

В данный момент АО начинает работу с партнерами по совместным предприятиям по оценке влияния и реализации плана на всех урановых рудниках Казахстана.

«В соответствии с нашей стратегией, мы намерены придерживаться рыночной дисциплины, поддерживая объемы добычи в 2023 году на 20 процентов ниже плановых показателей контрактов на недропользование. Таким образом, в 2023 году АО планирует сохранить текущий уровень производства», - сказал председатель правления компании Галымжан Пирматов, слова которого приводятся в сообщении.

«Несмотря на то, что урановый рынок начинает демонстрировать признаки улучшения, включая увеличение доли долгосрочных контрактов, сокращение объемов спотового рынка и незначительное улучшение цен, мы все еще находимся в положении, когда увеличение объема предложения на рынке в 2023 году вряд ли будет способствовать максимизации прибыли для наших акционеров», - отметил он.

В сообщении отмечается, что низкая себестоимость и производственная гибкость активов АО определяют уникальность компании, способной генерировать прибыль даже в условиях низких цен на уран. При этом истинная ценность «Казатомпрома», занимающего лидирующую позицию в отрасли, ограничена рыночными условиями, неблагоприятными для заключения долгосрочных контрактов. Благодаря созданию в 2017 году дочерней компании THK, у «Казатомпрома» появилась возможность диверсифицировать свой портфель контрактов и лучше оценивать перспективы будущих продаж.

Соответственно, возврата компании к полному объему добычи (в рамках контрактов на недропользование) не ожидается до тех пор, пока рынок не продемонстрирует устойчивое восстановление, говорится в информации.

Компания объявляет о своих производственных планах заблаговременно, чтобы дочерние и совместные уранодобывающие предприятия имели возможность предусмотреть в своих бюджетах на 2022 год необходимые изменения в части капитальных затрат с учетом пересмотренного объема добычи на 2023 год. АО продолжит следить за развитием ситуации на рынке и сохранять гибкость с целью реагирования на быстроменяющиеся условия. Решение относительно производственных планов и объемов добычи после 2023 года пока не принято, отмечается в сообщении.

По данным компании, реализация данного решения приведет к исключению до 5 000 тонн урана из предполагаемого объема его мирового производства в 2023 году, сохранив при этом добычу урана в Казахстане на уровне, аналогичном ожидаемому в 2022 году.

Объем производства «Казатомпрома» в 2023 году таким образом ожидается на уровне 22 500 - 23 000 тонн урана, что на 20 процентов меньше плановых уровней контрактов на недропользование, составляющих около 27 500 - 28 000 тонн.