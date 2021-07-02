ОАЭ и Мексика не поддержали продление сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года

Энергетика 2 июля 2021 23:02 (UTC+04:00)
ОАЭ и Мексика не поддержали продление сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года

Министры ОПЕК+ обсудили вопрос о продлении действия соглашения по сокращению добычи нефти, которое истекает в апреле 2022 года, до конца следующего года.

Однако ОАЭ выступили против, предложив отложить этот вопрос на более поздний срок, сообщил источник, участвующий в переговорах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мексика не поддержала продление сделки. ОАЭ - позиция та же. Увеличение добычи - да, но о продлении сделки говорить пока рано", - сказал собеседник агентства. Во встрече принимают участие министры 23 стран альянса ОПЕК+.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Испания обыграла Швейцарию по пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020
Испания обыграла Швейцарию по пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020
Первый в сезоне &quot;Формулы-1&quot; &quot;тройник&quot; завершится вторым подряд этапом в Австрии
Первый в сезоне "Формулы-1" "тройник" завершится вторым подряд этапом в Австрии
Женские теннисные турниры в Японии и Китае отменены из-за коронавируса
Женские теннисные турниры в Японии и Китае отменены из-за коронавируса
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Турция в числе мировых лидеров по борьбе с пандемией - Эрдоган Турция 23:13
ОАЭ и Мексика не поддержали продление сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года Энергетика 23:02
Испания обыграла Швейцарию по пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020 Спорт 22:49
США рассчитывают, что вывод американских войск из Афганистана завершится к концу августа США 22:32
С хормозганской таможни вывезено более 11 млн тонн товаров Иран 22:30
В Грузии опять подорожало топливо Энергетика 22:07
Путин и Макрон обсудили Карабах Политика 22:02
Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре на НПЗ «Petromidia» Казахстан 21:56
Neqsol Holding и Nobel Oil заинтересованы участвовать в проектах по возобновляемой энергии в Азербайджане Энергетика 21:44
Будут рассмотрены инвестиционные возможности итальянских компаний в Туркменистане Туркменистан 21:42
В Азербайджане определяется коммуникационная стратегия по страховому просвещению Финансы 21:39
Грузия отложила введение правила об обязательном предъявлении результатов ПЦР-теста для вакцинированных иностранцев Грузия 21:18
Делегация «Самрук-Казына» и «КазМунайГаз» ознакомилась с работами по усовершенствованию буровой установки Satti (ФОТО) Экономика 21:11
Представитель MasterCard огласил программу по безналичным платежам для Азербайджана до 2025 г. Экономика 20:45
Военный комитет НАТО посетит Грузию в сентябре Грузия 20:29
Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор членам армянского вооруженного формирования Азербайджан 20:17
В Азербайджане вузам необходимо предоставить автономию – эксперт Общество 19:56
Геостат раскрыл уровень инфляции в Грузии Бизнес 19:37
Оргкомитет по подготовке Каспийского экономического форума согласовал программу мероприятия Россия 19:31
В связи с завтрашним матчем ЕВРО-2020 в Баку будут организованы экспресс-маршруты Общество 19:21
Исламское наследие Азербайджана – мечеть Биби-Эйбат (ВИДЕО) Культура 19:18
На северо-востоке Туркменистана появится новое предприятие по производству стройматериалов Строительство 18:54
Железные дороги Туркменистана объявили тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 18:46
Обнародована повестка следующего внеочередного заседания Милли Меджлиса Политика 18:44
В Азербайджане названо число зарегистрированных на портале icazə.e-gov.az свадебных торжеств Общество 18:42
Завершились международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл – 2021» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 18:37
Фирангиз Ализаде награждена юбилейной медалью "100-летие Пограничной службы Азербайджана" Социум 18:33
Кыргызстан может выйти на афганский рынок транзитом через Туркменистан Бизнес 18:25
Азербайджан и Словакия провели межмидовские политконсультации Политика 18:19
Агентство развития медиа Азербайджана реализует проекты поддержки Азербайджан 18:18
В Азербайджане трудовые пенсии будут рассчитываться по новым правилам Общество 18:13
Ключевую роль в смягчении монетарных условий в Азербайджане продолжает играть госбюджет - эксперт Финансы 18:07
Агентство развития медиа Азербайджана будет выдавать журналистам удостоверения Азербайджан 18:06
В Азербайджане проведена онлайн-встреча с профильными НПО социально-экономической сферы (ФОТО) Азербайджан 18:00
Карабахский конфликт следует исключить из списка «замороженных» ОБСЕ - казахстанский депутат Политика 17:59
В Агентстве развития медиа оценили обсуждения в связи с конкурсом поддержки СМИ в Азербайджане Общество 17:52
Финподдержка медиа-субъектов в Азербайджане будет продолжена - агентство Общество 17:44
Если субъекты медиа не будут использовать помощь по назначению, то она будет приостановлена – глава Агентства развития медиа Азербайджана Азербайджан 17:43
Проект по поддержке субъектов онлайн-медиа – новшество в Азербайджане – глава Агентства Общество 17:37
За последние 18 лет в Азербайджане обезврежено свыше 22 тыс. преступных группировок - министр Общество 17:34
Грузинская Myway Airlines начинает осуществлять грузовые перевозки Транспорт 17:30
Кыргызская текстильная индустрия начала осваивать корейский рынок Кыргызстан 17:26
Туркменская гидрогеологическая экспедиция перевыполнила план по поиску подземных вод Туркменистан 17:23
В Узбекистане ограничили работу Twitter, TikTok и "ВКонтакте" Узбекистан 17:20
ЗАО «Южный газовый коридор» в 2020 году получило прибыль более $13 млн Энергетика 17:17
В многоквартирных зданиях Азербайджана газовые счетчики будут устанавливаться бесплатно Энергетика 17:13
Почти все члены мониторинга ОПЕК+ поддержали позицию ОАЭ о пересмотре квот Энергетика 17:11
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара возрос, курс евро понизился Израиль 17:08
Россия и ЕС обсудили ситуацию в Карабахе Политика 17:05
Двум азербайджанским военным, погибшим в ДТП в Лачине, будет присвоен статус шехида Общество 17:04
ВОЗ сообщила, что вариант коронавируса "Дельта" обнаружили в 98 странах Европа 17:04
Рамин Байрамлы о важности третьей дозы вакцины от COVID-19 Общество 16:58
Азербайджан и Кыргызстан обсудили перспективы расширения сотрудничества Политика 16:52
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:43
Компания SOCAR номинирована как один из крупнейших налогоплательщиков в госбюджет Грузии Энергетика 16:41
В Азербайджане выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 63 человека Общество 16:38
В Азербайджане зарегистрировано свыше 6,7 тыс. доменных имен с начала года ИКТ 16:34
Демаркация границ между Азербайджаном и Арменией должна осуществляться путем переговоров– докладчик ПА ОБСЕ Политика 16:34
Положив конец конфликту, Азербайджан обеспечил безопасность в регионе - депутат Политика 16:30
Представительство организации «Репортеры без границ» в Швеции опубликовало статью о гибели азербайджанских журналистов Политика 16:21
Глава TƏBİB назвал планируемый срок завершения вакцинации от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:08
Назначен главный педиатр Азербайджана Общество 16:06
Роль газа в Азербайджане будет возрастать по мере падения добычи нефти – МЭА Энергетика 16:03
Еврокомиссар по вопросам расширения посетит Азербайджан Политика 16:01
TƏBİB переданы новые автомобили для доставки медицинских бригад в отдаленные села Общество 15:55
Коронавирус в Израиле: Более 2100 зараженных, 26 из них в тяжелом состоянии Израиль 15:54
Фьючерсы на индексы США растут в преддверии публикации внутренних данных США 15:53
SOCAR Romania и Wevo реализуют совместные проекты в области внедрения электронных платежных систем Энергетика 15:52
Министр культуры встретился с азербайджанскими актерами (ФОТО) Культура 15:52
«Гражданский» тип услуги «Asan İmza» стал бесплатным для абонентов Bakcell ИКТ 15:48
В Баку прошел гала-вечер сериала "Крик тишины", или Нож в спину (ВИДЕО, ФОТО) Культура 15:48
Зангезурский коридор создаст экономические возможности для всего региона - Хикмет Гаджиев Политика 15:45
SOCAR AQŞ завершит бурение 3 скважин на месторождении «Западный Абшерон» в 2021 году Энергетика 15:37
Поступления в основной капитал Азербайджана от зарубежных инвестиций незначительно сократились Финансы 15:32
В ФРГ заявили, что новый локдаун для привитых в стране не потребуется Европа 15:32
SOCAR AQŞ бурит скважину проектной глубиной почти 6 тыс. метров на месторождении "Булла Дениз" Энергетика 15:31
РЭЦ предложил свои финансовые инструменты для реализации проектов в Азербайджане Экономика 15:30
Когда над Баку на высоте 5 – 7 км зависает НЛО… Крайне важно, кто из этого люка появится – Александр Хакимов Интервью 15:30
Лавров: у РФ и Бахрейна есть взаимопонимание по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке Россия 15:11
Лавров заявил о значительном прогрессе в переговорах по иранской ядерной сделке Россия 15:10
Литва приглашает Узбекистан к развитию сотрудничества в сфере авиации (Эксклюзив) Транспорт 15:00
Завтра в Баку ограничат движение транспорта на ряде дорог Общество 14:59
SOCAR Energy Ukraine поставит дизтопливо для украинских железных дорог Энергетика 14:48
РЭЦ предложил использовать торговое финансирование российского банка в проектах Азербайджана Финансы 14:45
ОАО "Азеркосмос" договорилось о сотрудничестве с высокотехнологичной компанией Китая Экономика 14:39
Терминалы Литвы готовы обслуживать грузопотоки из Узбекистана (Эксклюзив) Транспорт 14:37
В Азербайджане для продления срока действия сертификатов о вакцинации и иммунитете достаточно будет получить одну дозу вакцины Общество 14:34
Азербайджанцы в Норвегии призвали международные структуры принять меры против Армении, загрязняющей реку Охчучай Общество 14:26
К вековому юбилею БМА … – музыкальный презент от Филармонии (ФОТО/ВИДЕО) Культура 14:22
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла Общество 14:10
Национальная атомная компания Казахстана обнародовала планы добычи на 2023 г Энергетика 14:08
Адыгейские экспортеры проведут переговоры с азербайджанскими предприятиями Бизнес 14:02
Цифровизация в нефтегазовой отрасли: на каком этапе находится Азербайджан? Энергетика 13:58
Названа дата следующего внеочередного заседания парламента Азербайджана Политика 13:54
На международных тактических учениях ВВС Anadolu Qartalı-2021 выполнены задачи заключительного этапа (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 13:53
Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении поправку в закон "О медиации" Политика 13:48
Стабильная работа фидерной линии Актау-Баку-Актау способствует увеличению грузопотока по ТМТМ Транспорт 13:37
Самый большой ковер, сотканный за последний год снят со станка в мастерской Гобу ОАО «Азерхалча» (ФОТО) Общество 13:30
Милли Меджлис принял в третьем чтении поправку в закон "О правах лиц с инвалидностью" Политика 13:29
Потребительский рынок Азербайджана незначительно сократился Финансы 13:24
Все новости