Переговоры министров ОПЕК+ отложили на понедельник

Переговоры министров ОПЕК+ об уровнях добычи нефти с августа отложены на понедельник, они состоятся в 17:00 (GMT+4), сообщил секретариат ОПЕК, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По сообщениям СМИ, все страны поддерживают увеличение добычи нефти с августа, кроме ОАЭ, которые настаивают на изменении своей референтной базы снижения добычи с 3,168 до 3,8 млн б/с.