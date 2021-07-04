Строительство линейной часть "Балканского потока" от Турции до Венгрии завершилось

Линейная часть газопровода "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") от Турции до Венгрии завершена. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович в ходе церемонии соединения трубы на границе Сербии и Венгрии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Практически это [соединение трубы на границе Сербии и Венгрии] значит, что вся линейная часть от побережья Турции через территорию Турции, Болгарии, Сербии и сегодня здесь, на входе в Венгрию, завершена. Мощности газа, которые на выходе из Черного моря составляют 15,75 млрд куб. м, могут быть использованы практически по всей Центральной Европе", - заявил Баятович.

В свою очередь председатель правления венгерской компании - оператора газотранспортных систем FGSZ Ференц Саболч назвал соединение золотым. "Это значит, что мы видим конец этого проекта и вскоре начнется снабжение газом", - цитирует Саболча национальное сербское телевидение.