Нефть незначительно дешевеет в ожидании новостей от ОПЕК+

Мировые цены на нефть незначительно снижаются в понедельник утром в ожидании третьего раунда переговоров ОПЕК+ по судьбе соглашения об ограничении добычи. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,13% — до 76,07 доллара, августовских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 75,07 доллара за баррель.

ОПЕК+ в понедельник предпримет уже третью попытку договориться о дальнейшей судьбе сделки. Предыдущие две встречи 1 и 2 июля завершились безрезультатно.

СМИ сообщали, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу наращивать добычу с августа по декабрь ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки и продлить общий срок соглашения, который сейчас ограничивается концом апреля, до конца всего 2022 года.

"Если ОПЕК+ завершит и эту встречу без согласия, ожидайте, что цена WTI поднимется выше максимума с 3 октября 2018 года в 76,90 доллара за баррель", — прокомментировал газете Wall Street Journal исполнительный директор по фьючерсам на энергоносители Mizuho Securities Роберт Яугер (Robert Yawger).