Цена нефти Brent поднялась выше $77 за баррель впервые с 29 октября 2018 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,1%, до $77 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 20:16 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз цена Brent превышала $77 за баррель 29 октября 2018 года.

К 20:30 рост ускорился и стоимость Brent находилась на уровне $77,08 за баррель, что на 1,19% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Нефть марки WTI также дорожает - на 1,35%, до $75,36 за баррель.

Ранее стало известно, что министры стран ОПЕК+ отменили встречу, назначенную на 5 июля.