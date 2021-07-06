В Агдаме строятся две подстанции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с поручением президента страны «Азерэнержи» проводит комплексные работы по подключению Агдамского района к общей энергосистеме Азербайджана, обеспечению его стабильной и бесперебойной электроэнергией, сообщает Trend со ссылкой на «Азерэнержи».

Так, с учетом размеров Агдамского района и реализации крупных проектов здесь строятся две подстанции 110/35/10 кВ «Агдам-1» и «Агдам-2». Подстанция «Агдам-1» строится на въезде в районный центр, рядом с бывшим автовокзалом, а подстанция «Агдам-2» строится в направлении села Шелли близ Аскерана. Самое главное, к этим подстанциям прокладывается двухцепная высоковольтная линия электропередачи напряжением 110 киловольт на расстоянии 40 км от подстанции Хындырыстан. Кроме того, возле подстанции «Агдам-1» строится Карабахский региональный центр управления «Азерэнержи», где будет установлено самое современное цифровое оборудование для автоматического управления освобожденными территориями.

Ускоренными темпами ведутся работы на подстанции «Агдам-1». Большая часть работ на подстанции «Агдам-2» уже выполнена, и строительство близится к завершению. В ближайшие месяцы планируется завершить строительство ЛЭП 110 кВ на расстоянии 40 км, в том числе подстанций «Агдам-1», «Агдам-2», а также Карабахского регионального центра управления.