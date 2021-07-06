4 сценария для ОПЕК+ на фоне нынешних разногласий

БАКУ /Trend/ - Существуют четыре сценария развития событий в рамках ОПЕК+ на фоне разногласий и неспособности достичь нового соглашения. Об этом сказал Trend старший научный сотрудник Центра политики Нового Юга (PCNS, Рабат) и французского Института международных и стратегических отношений (IRIS, Париж) Франсис Перрен.

«Первый сценарий: в краткосрочной перспективе состоится еще одна встреча ОПЕК+, и соглашение будет достигнуто. Второй - соглашения не будет, но некоторые страны ОПЕК+ все равно увеличивают добычу нефти. Третий: распространение новых штаммов COVID-19 отрицательно скажется на мировом экономическом росте и спросе на нефть. Четвертый - Иран и США достигнут договоренности по вопросу иранской ядерной программы. Благодаря этому соглашению и снятию части экономических санкций США Иран может производить и экспортировать гораздо больше нефти, чем сейчас», - сказал эксперт.

Перрен отметил, что для ОПЕК + самое важное сейчас - это попытаться понять причины провала и, если возможно, прийти к соглашению в ближайшей перспективе.

«Лучший вариант – это разделить два основных элемента консенсуса: увеличение добычи нефти и продление срока действия сокращения добычи. Наиболее актуальной задачей является скорейшее достижение консенсуса по уровням добычи нефти, начиная с августа 2021 года (предыдущие решения ОПЕК + охватывали период с мая по июль). Второй вопрос (сокращение добычи до конца апреля 2022 года или до конца 2022 года) менее актуален и может быть обсужден на более позднем этапе», - считает он.

По словам эксперта, основным препятствием на пути к соглашению на 18-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, была позиция Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые решили нарушить консенсус среди этих 23 нефтедобывающих стран (13 стран ОПЕК и 10 стран, не входящих в картель).

«План состоял в том, чтобы увеличить добычу ОПЕК + на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц в период с августа по декабрь этого года и продлить срок действия сокращения добычи нефти с 30 апреля 2022 года до 31 декабря 2022 года. ОАЭ отказались от этих предложений и потребовали увеличить объем добычи примерно на 700 тысяч баррелей в сутки, если сокращения продлятся дольше, чем предполагалось в соглашении, подписанном в апреле 2020 года. ОАЭ и Саудовская Аравия очень часто имеют одинаковые позиции по многим вопросам, в том числе связанным с нефтью. Но в последнее время было несколько важных примеров разногласий между Эр-Риядом и Абу-Даби, особенно в том, что касается внешней политики (война в Йемене и установление дипломатических отношений между ОАЭ и Израилем)», - сказал Перрен.

Что касается цен на нефть в этой ситуации, то, по его словам, из-за этого хрупкого баланса спроса и предложения они будут расти.

По мнению эксперта, отсутствие договоренности означает, что ОПЕК + не будет увеличивать добычу в период с августа по декабрь 2021 года, когда мировой экономике потребуется больше нефти из-за сильного экономического роста, ожидаемого в нынешнем году.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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