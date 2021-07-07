Встречи министров ОПЕК+ на этой неделе не будет

Внутренние консультации между странами ОПЕК+ после неудавшихся встреч в начале июля продолжаются, о новой встрече на этой неделе говорить не приходится, сказали в разговоре с ТАСС участники процесса, передает Trend.

"Эта неделя будет трудной. Переговоры продолжаются, и пока нет признаков того, что встреча состоится на этой неделе. Проблема все еще не решена", - сказал высокопоставленный собеседник ТАСС.

Другой делегат также подтвердил, что "не слышал ничего о подготовке встречи" на этой неделе.

Страны ОПЕК+ с начала июля не могут договориться об условиях смягчения ограничений по добыче на период до конца этого года. С одной стороны, все согласны, что рынок нуждается в дополнительных объемах и готовы нарастить добычу на 2 млн б/с плавными темпами в августе - декабре. Разрешить союзникам пока не удается другую дилемму. Саудовская Аравия, крупнейший в ОПЕК производитель нефти, настаивает на том, что страны ОПЕК+ должны одновременно продлить действие соглашения, которое истекает в апреле 2022 года, до конца следующего года.

Ей возражают ОАЭ, которые говорят, что при продлении следует пересмотреть базовые уровни добычи нефти, от которых отсчитываются квоты в соглашении. Сейчас для всех стран за исключением России и Саудовской Аравии такой базовой отсечкой выступает уровень добычи нефти в октябре 2018 года. В частности, ОАЭ не согласны продлевать сделку еще на восемь месяцев в 2022 году по старым параметрам. Они просят увеличить для себя это значение с 3,2 млн б/с до 3,8 млн б/с. ОАЭ также предлагали разделить два этих вопроса и обсудить пролонгацию сделки на одной из следующих встреч, а сейчас договориться только об увеличении добычи до конца этого года.

Переговоры министров стран ОПЕК+ длятся с 1 июля, но пока достичь прогресса не удается. Каждая из сторон продолжает стоять на своем.