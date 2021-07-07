Цены на нефть могут упасть до $40-50 в случае провала сделки ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Цены на нефть могут упасть до 40-50 долларов за баррель в случае провала сделки ОПЕК+, сообщает Trend со ссылкой на британскую исследовательскую и консалтинговую компанию Capital Economics.

«Провал недавней встречи ОПЕК+ по новым квотам на добычу увеличил неопределенность в отношении перспектив мировых поставок нефти. На наш взгляд, есть три возможных сценария, связанных с ОПЕК+ в ближайшие месяцы. Напомним, что 18-я встреча министров стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, была официально отменена. Основным камнем преткновения явилось противодействие Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) совместному российско-саудовскому плану постепенного увеличения квоты добычи ОПЕК + на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно с августа по декабрь 2021 года и продления текущей сделки до конца 2022-го (а не до конца апреля 2022 года, как было изначально оговорено). По первому сценарию июльские квоты на добычу останутся в силе до конца апреля 2022 года. В результате возможного восстановления мирового спроса на нефть по мере постепенного снятия ограничений на поездки на мировом рынке образуется дефицит в объеме до 2,5 миллиона баррелей в сутки в третьем и четвертом кварталах 2021 года. Это приведет к росту цен на нефть», - заявили в компании.

Согласно второму сценарию, сделка будет заключена в ближайшие недели.

«Мы думаем, что это наиболее вероятный исход, так как ОПЕК всегда умела находить компромиссы», - сказали в компании.

В то же время в Capital Economics считают, что наиболее экстремальный сценарий - это если все соглашение развалится, и все страны ОПЕК+ максимально увеличат добычу.

«ОАЭ могут даже принять решение о выходе из ОПЕК. Не совсем ясно, сколько производственных мощностей имеет каждое государство - член картеля, но добыча в апреле 2020 года (когда в последний раз развалилось соглашение ОПЕК +) достигла 42,6 миллиона баррелей в сутки, что значительно больше, чем 35,5 миллиона баррелей в сутки, которые, по нашим оценкам, были добыты в течение июня. Это приведет к тому, что рынок перейдет от текущего дефицита к значительному профициту, и мы думаем, что цены сначала резко упадут, а затем стабилизируются на уровне 40-50 долларов за баррель. В целом мы считаем, что ОАЭ и остальные страны ОПЕК + достигнут компромиссного соглашения о постепенном увеличении добычи. Если этого не произойдет, то текущие квоты либо останутся в силе до апреля 2022 года, либо соглашение развалится», - сказали в компании.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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