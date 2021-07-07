В Иране будет введено в эксплуатацию 11 нефтехимических заводов

Заместитель главы Национальной нефтехимической компании (NPC) рассказал, что компания введет в эксплуатацию 11 нефтехимических заводов к концу текущего 1400 иранского года (20 марта 2022 года), передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Амир Вакильзаде сказал, что 11 проектов увеличат добычу нефтехимической продукции в Иране до 100 миллионов тонн в год по сравнению с нынешними 90 млн. тонн.

Вакильзаде, который является заместителем главы NPC по проектам и планированию, сказал, что завершение проектов добавит около 4 миллиардов долларов к годовым доходам Ирана от нефтехимического сектора.

Нефтехимия составляет основную часть доходов Ирана в твердой валюте с 2018 года. Текущие данные показывают, что Иран зарабатывает около 17 миллиардов долларов в год от продажи продуктов нефтехимии отечественным и иностранным покупателям.

В последние годы иранское правительство вложило значительные средства в нефтехимический сектор.

В течение года до марта 2021 года NPC реализовала 17 крупных проектов в рамках своей программы по созданию второго скачка в нефтехимической промышленности путем строительства 43 новых нефтехимических заводов в Иране.

Вакильзаде сказал, что правительство и частные собственники потратили 6,3 миллиарда долларов на 11 проектов, для завершения которых, по его словам, потребуется еще 2,2 миллиарда долларов.

По словам чиновника, в настоящее время предпринимаются усилия по реализации программы третьего скачка, в соответствии с которой к марту 2026 года в Иране будет запущено еще 39 нефтехимических заводов, что позволит увеличить производство нефтехимии до 133 миллионов тонн в год на сумму 30 миллиардов долларов.