Саудовский министр не исключил проведение встречи ОПЕК+ в августе

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман не исключил, что ОПЕК+ в августе проведет следующее обсуждение темы наращивания добычи нефти.

"Да, такое может быть", - сказал он в интервью CNBC, отвечая на вопрос о том, правильно ли ожидать возвращения к данной теме в августе 2021 года.

Oн подчеркнул, что решения ОПЕК+ по наращиванию добычи должны быть взвешенными.

ОПЕК+ не смог договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ, которые не против увеличения добычи, но хотят изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн б/с.

Даты заседания пока не объявлено.