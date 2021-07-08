Саудовский министр не исключил проведение встречи ОПЕК+ в августе
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман не исключил, что ОПЕК+ в августе проведет следующее обсуждение темы наращивания добычи нефти.
"Да, такое может быть", - сказал он в интервью CNBC, отвечая на вопрос о том, правильно ли ожидать возвращения к данной теме в августе 2021 года.
Oн подчеркнул, что решения ОПЕК+ по наращиванию добычи должны быть взвешенными.
ОПЕК+ не смог договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ, которые не против увеличения добычи, но хотят изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн б/с.
Даты заседания пока не объявлено.
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