Цены на нефть не показывают единой динамики

Мировые цены на нефть в четверг утром не показывают четкой динамики после публикации данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов снижалась на 0,01%, до 73,42 доллара за баррель, минутами ранее показатель увеличивался. Стоимость августовских фьючерсов на WTI — снижалась на 0,18%, до 72,07 доллара за баррель.

Ранее API сообщил о том, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июля, сократились почти на 8 миллионов баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение только на 3,9 миллиона.

Позднее в четверг минэнерго США сообщит официальные данные. Ожидается, что ведомство сообщит о снижении показателя на 4 миллиона баррелей.

При этом инвесторов продолжает беспокоить ситуация вокруг ОПЕК+. Встречи альянса 1 и 2 июля завершились безрезультатно из-за принципиальной позиции ОАЭ по условиям продления сделки до конца 2022 года, а третий раунд был отложен без оглашения точной даты проведения.

"Люди очень не уверены в том, что "тупиковая" ситуация с ОПЕК+ может означать для будущего добычи. Август остается под вопросом, а спрос требует больше предложения", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).