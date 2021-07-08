Плановый ремонт на ПНХЗ в Казахстане начнется в сентябре

Планово-предупредительный ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ), который должен был начаться 24 июля т.г., будет перенесен на сентябрь т.г., сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

Данное решение было принято в целях накопления комфортных объемов нефтепродуктов для обеспечения нужд сельхозпроизводителей при проведении осенне-полевых работ.

Павлодарский нефтехимический завод (ТОО «ПНХЗ») – крупнейшее предприятие на северо-востоке Казахстана по переработке нефти и производству нефтепродуктов и один из трех нефтеперерабатывающих заводов республики, 100% акций которого принадлежат АО «Национальная компания “КазМунайГаз”».

Завод был введен в эксплуатацию в 1978 году и ориентирован на переработку нефтяного сырья западносибирских месторождений. Предприятие имеет сбалансированную мощность 6,0 млн тонн нефти в год.

ПНХЗ выпускает широкую линейку нефтепродуктов. Среди них автомобильные бензины различных марок, дизельное топливо, реактивное топливо, нефтяное топливо (мазут), углеводородные сжиженные газы, вакуумный газойль, техническая сера, битумы нескольких сортов (строительный, дорожный, кровельный), нефтяной кок, сырье для производства технического углерода.