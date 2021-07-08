TAP и IGB критически важны для обеспечения доступа к разным источникам энергоносителей - посол США

БАКУ /Trend/ - Долгосрочные проекты по поставкам природного газа, такие как Трансадриатический газопровод (ТАР), интерконнектор Греция-Болгария (IGB), интерконнектор Греция-Северная Македония, плавучее хранилище СПГ с установкой для регазификации в Александруполисе и подземное хранилище газа в Южной Кавале, критически важны для обеспечения доступа к разнообразным источникам энергоносителей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал посол США в Греции Джеффри Пайетт, выступая на V Критской энергетической конференции.

Посол отметил, что Соединенные Штаты рассматривают природный газ в качестве топлива, ведущего к более экологичному будущему, которое может помочь Греции и ее соседям быстро сократить выбросы и ускорить отказ от угля.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по ТАР.

Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября прошлого года коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо (Италия) по SNAM Rete Gas (SRG) и Неа-Месемврия в Грецию и Болгарию по DESFA.

На сегодня по TAP транспортировано около трех миллиардов кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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