bp оценила общие доказанные запасы нефти в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Общие доказанные запасы нефти в Азербайджане на конец 2020 года составили семь миллиардов баррелей, или один миллиард тонн, сообщает Trend со ссылкой на статистический обзор мировой энергетики bp.

По оценкам компании, на долю Азербайджана приходится 0,4 процента общих доказанных мировых запасов нефти.

Доказанные запасы нефти в Азербайджане оценивались в 1,2 миллиарда баррелей в конце 2000 года, затем стабилизировались на уровне семи миллиардов баррелей с 2010 года.

bp снизила свои оценки общих мировых доказанных запасов нефти с 1734,8 триллиона баррелей в 2019 году до 1732,4 триллиона баррелей в 2020 году. Распределение запасов нефти по регионам выглядит следующим образом: 85 процентов - страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 70,1 процента - ОПЕК, 29,9 процента - страны не входящие в ОПЕК , 15 процентов - ОЭСР и 0,1 процента - Европейский союз.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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