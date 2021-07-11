В Грузии назвали долю в суммарной выработке электроэнергии ГЭС, построенных в последние 10 лет

Энергетика 11 июля 2021 15:18 (UTC+04:00)
В Грузии назвали долю в суммарной выработке электроэнергии ГЭС, построенных в последние 10 лет

БАКУ /Trend/ - В Грузии на долю ГЭС, построенных в последние 10 лет, приходится 19 процентов от суммарной выработки электроэнергии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Выработка электроэнергии в Грузии в мае 2021 года выросла на 24 процента по сравнению с апрелем и составила 1,2 миллиарда киловатт-часов.

В 2020 году производство электроэнергии в Грузии составило 11,1 миллиарда киловатт-часов, а потребление - 12,1 миллиарда киловатт-часов. Дефицит электроэнергии был восполнен за счет ее импорта из Азербайджана и России.

При сохранении нынешних темпов роста экономики потребление электроэнергии в Грузии к 2030 году вырастет до 17,5 миллиарда киловатт-часов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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