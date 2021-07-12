SOFAZ назвал условия возможных изменений в инвестстратегии

БАКУ /Trend/ - Инвестиционная стратегия Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) может быть пересмотрена в среднесрочной перспективе с учетом фундаментальных показателей, макроэкономической картины, последних тенденций на мировых рынках, а также в результате изменения толерантности к риску и целевых показателей доходности, сказали Trend в фонде.

"Для достижения долгосрочных целей SOFAZ осуществляет свою инвестиционную деятельность в соответствии со стpaтeгичecким pacпpeдeлeниeм aктивoв (Strategic Asset Allocation). Эта широко распространенная стратегия в знaчитeльнoй cтeпeни пpeдпoлaгaeт дивepcификaцию портфеля с целью уменьшения рисков, а именно волатильности инвестпортфеля, и увеличения доходности.

В большинстве случаев фундаментальные показатели биржевых рынков в долгосрочной перспективе не подвергаются существенным изменениям вследствие непредсказуемых событий, влияющих на макроэкономическую ситуацию в краткосрочной перспективе. В то же время краткосрочные колебания на мировых биржевых рынках и процессы, происходящие в мире, постоянно отслеживаются сотрудниками SOFAZ. В среднесрочной же перспективе с учетом фундаментальных показателей, макроэкономической картины, последних тенденций на мировых рынках, а также в результате изменения толерантности к риску и целевых показателей доходности инвестиционная стратегия SOFAZ может быть пересмотрена", - заявили в SOFAZ.

Как отметили в фонде, в соответствии с инвестиционной политикой SOFAZ, 65 процентов его портфеля должны составлять активы в долларах США, 20 процентов - в евро, пять процентов - в британских фунтах, до 10 процентов - в других валютах, рейтинг которых превышает рейтинг "А" (S&P, Fitch) / "А2" (Moody’s). Кроме того, портфель должен быть распределен по типам активов в соответствии со следующими ограничениями: не менее 50 процентов - облигации, не более 25 процентов - акции, до 10 процентов - недвижимость и до 15 процентов - золото.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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