В Азербайджане будет создана информационная система по ВИЭ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана информационная система по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Это предусматривает указ "О применении закона "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии" за №339-VIQ от 3 мая 2021 года", подписанный Президентом Ильхамом Алиевым.

В указе говорится, что министерство энергетики Азербайджана в течение девяти месяцев должно обеспечить создание "Информационной системы по возобновляемым источникам энергии" и совместно с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте АР предпринять необходимые меры для ее интеграции в информационную систему электронного правительства, а также решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.