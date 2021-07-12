ОБСЕ сотрудничает с Туркменистаном в решении различных аспектов энергетической дипломатии

Энергетика 12 июля 2021 21:14 (UTC+04:00)
ОБСЕ сотрудничает с Туркменистаном в решении различных аспектов энергетической дипломатии
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