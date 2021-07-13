SOCAR ведет переговоры с турецкими партнерами по буровым работам в ближнем зарубежье
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В Баку представлена экспозиция синтеза звукового сдвига с микроорганизмами, грибами и космосом (ФОТО)
В Азербайджане завершаются первые исследования комбинации вакцин от COVID-19 "Спутник V" и AstraZeneca
Бои на товузском направлении стали началом полного освобождения азербайджанских территорий – американский эксперт
Врачи успешно восстановили костный дефект у раненого военнослужащего - главный травматолог Азербайджана