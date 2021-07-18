ОБСЕ сотрудничает с Туркменистаном в решении различных аспектов энергетической дипломатии – глава центра (Интервью)

Энергетика 18 июля 2021 09:30 (UTC+04:00)
ОБСЕ сотрудничает с Туркменистаном в решении различных аспектов энергетической дипломатии – глава центра (Интервью)

БАКУ/Trend/ - ОБСЕ развила успешное сотрудничество с Туркменистаном в решении различных аспектов энергетической дипломатии и наращивании потенциала соответствующих институтов для содействия энергетической безопасности, сказал Trend глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, посол Джон Макгрегор.

По его словам, работа ОБСЕ дополняет и поддерживает Национальную программу Туркменистана по развитию энергетической дипломатии на 2021–2025 годы.

"Содействие энергетической безопасности является одним из приоритетов внешней политики Туркменистана, поскольку страна является крупным производителем и экспортером природного газа. За последние 10 лет мы организовали ряд учебных курсов, семинаров и лекций по трансграничной торговле газом и механизмам формирования цен на природный газ, а также по другим важных темам. Эти мероприятия предоставили Туркменистану возможности для обмена передовым опытом с другими государствами, обсуждения национальных приоритетов и изучения опыта других стран-экспортеров энергии.

В целом, основные цели сотрудничества ОБСЕ с Туркменистаном в 2021 году включают стимулирование использования возобновляемых источников энергии, энергетическую безопасность и охрану окружающей среды" – сказал он.

Макгрегор отметил, что в число основных задач организации также входит расширение долгосрочного содействия в области предотвращения и борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма.

"Наша совместная работа укрепляет нормативную базу, регулирующую инвестиции в инициативы по борьбе с изменением климата, электронную торговлю, малые и средние предприятия, и способствует региональному экономическому сотрудничеству", – добавил он.

По словам посла, в 2021 году в военно-политическом аспекте сотрудничества с Туркменистаном ОБСЕ будет уделять особое внимание оказанию поддержки в области стратегического контроля за торговлей, укреплению потенциала в области кибербезопасности, противодействию насильственному экстремизму и радикализации, которые приводят к терроризму, и повышению роли женщин в предотвращении конфликтов. "Мы разработали проекты по укреплению безопасности энергетической инфраструктуры от террористических атак" – сообщил он.

"Мы придаем особое значение оказанию помощи Управлению Омбудсмена и реализации новых планов действий Туркменистана в области национальных прав человека и гендерного равенства. У нас есть совместные инициативы с правительством по содействию верховенству права, укреплению системы уголовного правосудия и пенитенциарной системы, а также многоязычному и многокультурному образованию. Поддержка взаимодействия между государственными учреждениями, средствами массовой информации и общественностью в медицинских чрезвычайных ситуациях также занимает важное место в нашей повестке дня", – подчеркнул он.

Глава Центра отметил, что основной целью ОБСЕ, как в Туркменистане, так и в других государствах-участниках, принимающих миссию ОБСЕ, является поддержка страны для превращения ее обязательств в рамках организации в конкретные действия: "Мы основываем наши цели на приоритетах принимающей страны, а также стремимся поддерживать баланс во всех трех измерениях безопасности".

Макгрегор рассказал о текущих проектах в Туркменистане. По его словам, один из флагманских проектов ОБСЕ, в котором участвует и Афганистан, направлен на укрепление потенциала Государственной пограничной службы Туркменистана.

"Как партнер ОБСЕ по сотрудничеству, Афганистан извлекает выгоду из присутствия ОБСЕ в Центральной Азии, включая Центр в Ашхабаде, особенно с учетом того, что две страны имеют общую границу. Мы организуем регулярные семинары, которые объединяют сотрудников пограничных служб, что способствует укреплению их трансграничного сотрудничества. Эти мероприятия позволяют им улучшить свои навыки в процедурах патрулирования и методах наблюдения, а также помогают им устанавливать трансграничные контакты", – сказал он, добавив, что помощь ОБСЕ Афганистану является частью усилий по содействию безопасности и стабильности в Центральной Азии.

Макгрегор также упомянул долгосрочное сотрудничество ОБСЕ с Туркменским государственным энергетическим институтом в Мары, в рамках которого проводятся различные совместные мероприятия, посвященные энергетической дипломатии, альтернативной энергетике и др.

"В прошлом году мы открыли Центр энергосберегающих технологий для поддержки реализации Национальной программы энергосбережения Туркменистана на 2018–2024 годы.

Следует также отметить расширение сотрудничества между Туркменистаном и институтами ОБСЕ в плане человеческого капитала. Недавно Министерство образования Туркменистана и Офис Верховного комиссара по делам национальных меньшинств (ВКНМ) подписали Меморандум о сотрудничестве в целях содействия многоязычному и поликультурному образованию", – сказал руководитель центра.

Он сообщил, что ОБСЕ оказала содействие в реализации Национального плана действий Туркменистана в области прав человека на 2016–2020 годы, связанного со свободой СМИ. Для этого ОБСЕ содействовала разработке университетской учебной программы для факультетов журналистики по вопросам свободы выражения мнений и подготовила группу национальных инструкторов по правам и обязанностям журналистов.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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