Секретариат ОПЕК подтвердил проведение министерской встречи ОПЕК+ 18 июля
Министерская конференция стран ОПЕК+, отмененная еще в начале июля, состоится в воскресенье, 18 июля, следует из сообщения ОПЕК. Заседание пройдет в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Секретариат ОПЕК подтвердил информацию источников ТАСС, что договоренности внутри альянса позволяют провести встречу 18 числа. По их данным, между Саудовской Аравией и ОАЭ улажены разногласия .
Также сообщается, что повестка ближайшей встречи ОПЕК+ будет включать обсуждение уровней добычи нефти до конца этого года, а также вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.
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