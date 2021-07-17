Секретариат ОПЕК подтвердил проведение министерской встречи ОПЕК+ 18 июля

Министерская конференция стран ОПЕК+, отмененная еще в начале июля, состоится в воскресенье, 18 июля, следует из сообщения ОПЕК. Заседание пройдет в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Секретариат ОПЕК подтвердил информацию источников ТАСС, что договоренности внутри альянса позволяют провести встречу 18 числа. По их данным, между Саудовской Аравией и ОАЭ улажены разногласия .

Также сообщается, что повестка ближайшей встречи ОПЕК+ будет включать обсуждение уровней добычи нефти до конца этого года, а также вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.