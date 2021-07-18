Министры стран ОПЕК+ начали переговоры по объемам добычи нефти и продлению сделки

Заседание министров нефтедобывающих стран ОПЕК+ началось в 14:00 (GMT+4) в формате видеоконференции, сообщили ТАСС делегаты, участвующие во встрече, передает Trend.

"Да, начали", - сказал один из них. Другие собеседники подтвердили начало переговоров.

Как ожидается, встреча пройдет почти стремительно, что редкость для заседаний ОПЕК+, и завершится к 15:00. Обычно конференции длятся по несколько часов.

По данным источников ТАСС, основные вопросы между союзниками улажены после двух недель неформальных переговоров, что и позволяет провести формальную встречу в сжатые сроки. Собеседники ТАСС уточняли, что улажены именно разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ. Они также указывали, что повестка встречи ОПЕК+ будет включать обсуждение уровней добычи нефти до конца этого года, а также вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.