Сербия заинтересована в импорте азербайджанского газа по «Южному газовому коридору» - вице-премьер (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Эксклюзивное интервью АМИ Trend с вице-премьером - министром горной промышленности и энергетики Сербии Зораной Михайлович.

Сербия - как потенциальный импортер газа по «Южному газовому коридору»

Стратегическим обязательством Республики Сербия является диверсификация источников и маршрутов поставок газа, а также подключение ко всем соседним газопроводным системам, сказала Михайлович.

«Есть много возможностей для активизации сотрудничества между Сербией и Азербайджаном в области энергетики и вывода этого взаимодействия на более высокий уровень. Сербия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, и наше экономическое сотрудничество в предыдущие годы характеризовалось успешно реализованными проектами в области транспортной инфраструктуры. Мы хотели бы наладить хорошее сотрудничество в области энергетики, поскольку в этом есть общий интерес двух стран. Напомню, что Азербайджан и Сербия подписали меморандум о взаимопонимании в этой сфере в 2011 году», - сказала она.

Михайлович отметила, что Сербия стремится диверсифицировать источники поставок газа и заинтересована в возможности его получения из Азербайджана.

«В этом году Сербия начнет строительство газопровода в Болгарию, который должен быть сдан в эксплуатацию в 2023 году. Благодаря этому газопроводу мы сможем подключиться к другим потенциальным поставщикам, включая газопроводы «Южного газового коридора» - TANAP и TAP. В этом контексте есть много возможностей для активизации сотрудничества между двумя странами в области энергетики и его вывода на более высокий уровень в будущем.

Помимо возможностей для сотрудничества в газовом секторе, в этом году Сербия обновила свою правовую базу в сфере энергетики, сделав особый акцент на экологически чистой энергии и энергоэффективности. Убеждены, что современные правовые решения в этой сфере будут способствовать повышению интереса и объемов инвестиций в сферу энергетики», - добавила вице-премьер.

«Сербия заинтересована в импорте азербайджанского газа по «Южному газовому коридору», и поэтому очень важно как можно скорее построить интерконнектор с Болгарией, что позволит еще больше диверсифицировать маршруты поставок газа и поставщиков. После строительства интерконнектора между Грецией и Болгарией появится возможность поставлять в Сербию природный газ с СПГ-терминала в Греции и по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который является частью «Южного газового коридора» и по которому поставляется газ из Каспийского региона», - отметила вице-премьер.

По ее словам, строительство интерконнектора между Турцией и Болгарией позволит осуществлять поставки по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP), который также является частью «Южного газового коридора».

«Кроме того, газопровод Ниш-Димитровград дает Сербии возможность присоединиться к проекту Восточного Средиземноморья, который будет доставлять газ с Кипра и из Израиля в Сербию через Грецию и Болгарию, что еще больше повысит энергобезопасность не только Сербии, но и всего региона», - считает она.

Работы по газопроводу Ниш-Димитровград между Болгарией и Сербией, который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Сербию, начнутся в четвертом квартале 2021 года, сказала Михайлович.

«В январе был объявлен тендер на надзор, а в марте - на подрядчика. Ожидаем, что процедуры выбора подрядчиков, проводимые в соответствии с правилами Европейского союза (ЕС), будут завершены в конце лета, и мы начнем работы в последнем квартале этого года. Газопровод будет введен в эксплуатацию в середине 2023 года. Общая протяженность газопровода от Ниша до Софии составит около 170 километров, 109 километров из которых пройдут по территории Сербии», - сказала она.

Михайлович отметила, что в середине мая было подписано кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (EIB), завершающее финансовую структуру строительства газопровода Ниш-Димитровград.

«Помимо кредита в размере 25 миллионов евро, почти 50 миллионов евро ранее были предоставлены в рамках программы EU IPA. Оставшиеся средства будут выделены государством», - сказала вице-премьер.

Новое направление энергосотрудничества - ВИЭ

Сербия видит новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сказала Михайлович.

«Республика Сербия рассматривает альтернативную энергетику как важный сегмент энергетического перехода и считает, что развитие данной сферы внесет вклад в достижение целей «Зеленой повестки дня» для Западных Балкан, в соответствии с которой Сербия вместе с другими странами региона присоединилась к целям Европейского зеленого соглашения (Green Deal)», - сказала она.

По словам Михайлович, Сербия в этом году впервые приняла специальный закон об использовании ВИЭ, чтобы ускорить привлечение инвестиций в данный сектор и обеспечить увеличение доли возобновляемых источников энергии в структуре производства электроэнергии.

«Наша цель - получить не менее 40 процентов электроэнергии из возобновляемых источников к 2040 году и 50 процентов - к 2050 году. Поэтому новые инвестиции в основном будут направлены на строительство крупных и средних гидроэлектростанций для обеспечения более широкого использования ВИЭ, а также на строительство газовых электростанций, важных для устойчивости системы. Новый инвестиционный план, который готовит министерство, напрямую связан с энергетическим переходом Сербии. Он включает в себя проекты во всех областях, находящихся в ведении этого министерства, на сумму около 17 миллиардов евро, в том числе инвестиции государственного и частного секторов. В электроэнергетическом секторе запланированные инвестиции составляют более семи миллиардов евро, а около пяти миллиардов евро - это стоимость проектов в области солнечной и ветровой энергетики, в которые мы ожидаем крупные инвестиции в ближайшие годы», - сказала вице-премьер.

Михайлович добавила, что вышеупомянутый закон создает условия для использования совершенно новых технологий, которые важны для энергетического перехода и декарбонизации.

«Я верю, что наши международные партнеры и инвесторы высоко оценивают усилия, предпринятые Сербией для улучшения своей правовой базы. Это откроет новые возможности для развития сотрудничества между сербскими и азербайджанскими компаниями, для потенциальных новых инвестиций и реализации совместных проектов», - сказала вице-премьер.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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