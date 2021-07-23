Поставки газа с азербайджанского месторождения «Бахар» превысили 560 млрд кубометров в сутки
Лента новостей
С начала года в Хачмазе и Евлахе услугами "Домов МСБ" воспользовались более 16 тыс. предпринимателей (ФОТО)
Рассматривается вопрос возобновления прямых авиарейсов между Узбекистаном и Азербайджаном (Эксклюзив)
Узбекистан и Россия создадут совместный центр по ремонту двигателей военных и гражданских вертолетов
На освобожденных территориях Азербайджана активно ведется строительство железных дорог - Джавид Гурбанов
В Азербайджане к программе самозанятости привлечены более 5 тыс. участников войны и членов семей шехидов (ФОТО)