ФАО поддерживает развитие производственно-сбытовой цепочки в сельском хозяйстве Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) поддерживает развитие производственно-сбытовой цепочки в сельском хозяйстве Азербайджана, сообщили Trend в представительстве ФАО в Азербайджане.

Как отметили в представительстве, ФАО способствует достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР), в основном поддерживая правительство в переходе к устойчивым продовольственным системам, применяя инновационный подход к повышению производительности сельского хозяйства в Азербайджане, обеспечивая доступ к рынкам для малого и среднего бизнеса, а также достойную занятость в сельских районах.

"Чтобы увеличить инвестиции в сельскохозяйственный сектор и улучшить оказание консультационных услуг и поддержки малым и средним фермерским хозяйствам, а также снизить негативное воздействие COVID-19 мы должны наладить наше сотрудничество с правительством, неправительственными организациями и частным сектором. Мы поддерживаем развитие цепочки добавленной стоимости в сельском хозяйстве, а также создание благоприятных условий для развития сельских районов", - заявили в ФАО.

В настоящее время организация реализует ряд проектов в тесном сотрудничестве с министерством сельского хозяйства, Агентством продовольственной безопасности и министерством экологии и природных ресурсов для обеспечения экологической и продовольственной безопасности в Азербайджане.

"Примером этого является проект ФАО "Улучшение национальных систем безопасности пищевых продуктов и региональное сотрудничество", который нацелен на реализацию ряда правовых и институциональных реформ в стране для создания эффективной системы контроля пищевых продуктов. Он направлен на усиление официального контроля над безопасностью пищевых продуктов и информирование о рисках в странах - получателях, а также на создание благоприятных условий для государственного и частного секторов для устранения угроз в этой сфере", - сказали в организации.

По ее данным, проект также будет поддерживать создание более инклюзивных и эффективных систем безопасности пищевых продуктов в странах - бенефициарах и уделять приоритетное внимание улучшениям в торговле сельхозпродукцией и рыночной интеграции, в том числе внедрению контроля за безопасностью пищевых продуктов.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)

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