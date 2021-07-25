Евростат обнародовал объемы импорта туркменских нефтепродуктов

БАКУ /Trend/ - В марте 2021 года страны Европейского союза импортировали из Туркменистана 12 028 тонн нефтяных масел и масел, полученных из битуминозных минералов (кроме сырой нефти), а также препаратов, содержащих в весовом отношении 70 процентов нефтяных масел или масел, полученных из битуминозных минералов, сообщили Trend в Евростат.

Сумма вышеупомянутого импорта достигла 4,7 миллиона евро.

Между тем, в феврале 2021 года объем импорта вышеупомянутой продукции составил 57 678 тонн (21,7 миллиона евро), а в январе - 22 362 тонны (7,935 миллиона евро).

Также, импорт странами ЕС нефтяных масел и масел, полученных из битуминозных минералов, а также препаратов, содержащих в весовом отношении 70 процентов нефтяных масел или масел, полученных из битуминозных минералов (кроме сырой нефти), за 2020 год составил 4 921 тонну на общую сумму 2,3 миллиона евро.

Напомним, что страны ЕС в январе-ноябре 2020 года импортировали из Туркменистана 270 900 тонн нефтепродуктов и масел, полученных из битуминозных полезных ископаемых и сырой нефти.

Кроме того, в отчетный период странами Евросоюза из Туркменистана была импортирована 271 тонна масел, полученных из нефти и битуминозных минералов (без учета сырой нефти), а также препаратов, содержащих в весовом отношении 70 процентов и более масел, полученных из битуминозных минералов и нефти.

Из Туркменистана было также экспортировано 271,1 тонны нефтяного газа и других газообразных углеводородов.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @JeilaAliyeva