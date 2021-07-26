Нефть дешевеет на коронавирусных рисках и опасениях за спрос

Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются, инвесторы оценивают риски вокруг ситуации с пандемией и спроса, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,61% — до 72,99 доллара за баррель, сентябрьских — также на 0,61%, до 73,65 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,62% — до 71,62 доллара за баррель.

"Штамм "дельта" продолжает влиять на восстановление спроса. Может потребоваться какое-то время, чтобы уверенность нефтяных "быков" восстановилась", — приводит агентство Блумберг мнение основательницы Vanda Insights в Сингапуре Ванданы Хари (Vandana Hari).

После того, как ряд стран уже снял или ослабил карантинные ограничения на фоне продолжающейся вакцинации, в мире продолжает распространение штамм коронавируса "дельта", который считается более заразным и опасным. Трейдеры опасаются, что такая ситуация может вызвать новые ужесточения карантина в мире, что отразится на восстановлении экономики и нефтяном спросе.