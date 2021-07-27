Министерство Казахстана, АО «Казгеология» и Eni договорились о сотрудничестве в недропользовании

В присутствии главы Правительства и главного исполнительного директора энергетической компании Eni S.p.A. Клаудио Дескальци между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, АО «Казгеология» и компанией Eni S.p.A. подписан Меморандум о сотрудничестве, целью которого является взаимовыгодное сотрудничество по вопросам совместной реализации проектов недропользования на территории Республики Казахстан, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

Компания Eni S.p.A. – итальянская крупнейшая энергетическая компания, которая присутствует в Казахстане с 1992 года.

В Республике Казахстан компания является акционером Кашаганского нефтяного месторождения на Каспий (16,81%) и сооператором газоконденсатного месторождения Карачаганак (29,25%). Также, компания Eni S.p.A. является совместно с КМГ оператором разведочных блоков Исатай и Абай, расположенных в Каспийском Море.

Eni S.p.A. владеет двумя ветровыми электростанциями в Актюбинской области и одной солнечной электростанцией в Туркестанской области, с общей проектной установленной мощностью 146 МВт. АО «Казгеология» создано по поручению Главы государства, в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2011 года №684 «О создании акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».

Целью создания АО «Казгеология» является обеспечение оптимального освоения территории Республики Казахстан, создание благоприятных условий для жизни населения и новых минерально-сырьевых баз для фонда будущих поколений, а также обеспечение реализации экономических и геополитических интересов Казахстана. АО «Казгеология» активно участвует в реализации государственных программ по геологическому изучению недр.

Созданы совместные предприятия с такими крупными международными компаниями как Yildirim Holding, Rio-Tinto, Ulmus Fund B.V., Iluka Resourses Ltd., Korea Resourses Corp., АО «Полиметалл», Казахмыс, Казцинк и др.

В рамках подписанного 26 июля 2021 года Меморандума предусматривается предоставление компании Eni S.p.A. геологической информации в целях предварительного изучения и анализа потенциальных проектов для дальнейшего сотрудничества. Условия возможного сотрудничества по выбранным проектам будут определены через заключение в установленном порядке отдельных сделок и договоров.

Отметим, что данное мероприятие соответствует стратегическому направлению устойчивого экономического развития Республкик Казахстан, путем повышения геологической изученности страны и восполнения минерально-сырьевой базы за счет привлечения иностранных инвестиций.