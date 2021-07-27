Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ)», на базе CIF в итальянском порту Аугуста 26 июля составила 74,16 доллара за баррель, что на 0,21 доллара больше предыдущего показателя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 73,5 доллара за баррель, что на 0,2 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 70,47 доллара за баррель, что на 0,2 доллара превышает предыдущий показатель.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 июля составила 74,66 доллара, что на 0,46 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 27 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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