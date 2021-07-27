Сербия проявляет интерес к «Южному газовому коридору» для диверсификации источников газа - министр (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Эксклюзивное интервью АМИ Trend с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем, находящимся с визитом в Азербайджане

Энергетическое сотрудничество

Сербия проявляет интерес к «Южному газовому коридору» для диверсификации источников газа, сказал Селакович.

«Сербия уделяет большое внимание и участвует во многих крупных энергетических проектах, таких как «Южный поток» или «Турецкий поток». Эти проекты позволяют получать газ из России. Но, конечно, мы готовы обеспечить диверсификацию источников газа. Вот почему мы собираемся создать газовую магистраль между Сербией и Болгарией, посредством которой у нас будет возможность использовать «Южный газовый коридор», транспортирующий газ из региона Каспийского моря на Балканы. Мы заинтересованы в участии в этом проекте и в диверсификации источников энергии, поступающих в Сербию. Это действительно важно для развития нашей экономики. Сербия занимает первое место по росту ВВП не только в регионе, но и в Европе. Мы занимаем первое место в регионе по привлечению прямых иностранных инвестиций. Все иностранные инвесторы, особенно из Западной Европы, заинтересованы в надежных и устойчивых источниках газа. Обязанность правительства Сербии - найти и предложить гражданам и бизнес-сообществу, а также компаниям устойчивый источник газа», - отметил министр.

Перспективы участия сербских компаний в проектах реконструкции в Азербайджане

«Первой и самой лучшей встречей, в которой я участвовал в Азербайджане, была встреча с Президентом Ильхамом Алиевым. Это была плодотворная встреча. Во время нее сербские компании были приглашены приехать в вашу прекрасную страну и принять участие во всех проектах по реконструкции. Мы также провели шестое заседание межправительственной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству и бизнес-форум, на котором лучшие сербские компании, в том числе известные строительные фирмы, представили свои предложения и возможности участия во всех этих проектах. После встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым у меня была плодотворная встреча с министром экономики Микаилом Джаббаровым. Он представил нам все возможности для участия наших компаний в проектах по реконструкции. Уверен, что министерства и компании Азербайджана найдут общий язык с нашими компаниями, и их участие здесь будет взаимовыгодным», - сказал Селакович.

Возможности сотрудничества в процессе разминирования

Сербия готова поделиться опытом с Азербайджаном в сфере разминирования, отметил министр.

«Во время встреч в Баку мы также говорили о возможности поделиться опытом наших специалистов и соответствующих компаний из оборонной промышленности в сфере разминирования. Наши компании предлагают хорошее оборудование для разминирования. Это процесс, который продлится годами. Вы должны быть как можно лучше подготовлены к решению этой проблемы, и мы готовы предложить вам наш лучший опыт. Думаю, это важно для вашей безопасности, для безопасности не только региона, но и людей, потому что мина не отличает военного от ребенка и женщины - от полицейского. Это одна из причин, по которой вы должны справиться с этим должным образом. Как дружественная страна Сербия готова предоставить вам все виды нашей помощи, если вы проявите заинтересованность», - сказал глава МИД.

Транспортное сообщение

«Когда мы говорим о транспортном сообщении между двумя нашими странами, то, прежде всего, нужно отметить, что Сербию и Азербайджан разделяет относительно большое географическое расстояние. Его можно преодолеть воздушным транспортом. Что нам нужно будет сделать в будущем, и это одно из условий для улучшения двусторонних связей, так это обеспечить связь между людьми, бизнесом и обществом, обеспечить развитие транспортировки не только товаров, но и людей, развитие туризма. Считаю, что мы должны установить прямое авиасообщение между Белградом и Баку. Уверен, что это придаст импульс развитию наших отношений и сотрудничества наших народов. Считаю, что это должен быть первый шаг, который мы должны сделать», - сказал министр.

Торговые отношения

Селакович отметил, что торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Сербией не полностью соответствуют политическим отношениям, которые находятся на высоком уровне.

«Необходимо улучшить наш торговый обмен, экономическое сотрудничество, активизировать его в будущем. Уровень нашего товарооборота за первые пять месяцев этого года составил около 27 миллионов долларов, что на 55 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, наблюдается тенденция к росту, но есть возможности для еще большего развития отношений. С одной стороны, у нас есть исключительно хороший опыт сотрудничества с азербайджанской строительной компанией Azvirt, которая работала в рамках проекта строительства шоссе Милош Велики в центральной части Сербии. Они построили одну действительно важную часть этого шоссе. Сейчас они работают на строительстве другой дороги между Румой, Шабацем и Лозницей. На данный момент нужно определить направления работы сербских компаний в Азербайджане. Для обеспечения успешного экономического сотрудничества было бы хорошо иметь совместные предприятия между азербайджанскими и сербскими компаниями», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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