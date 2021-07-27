Грузия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана

Грузия за первые шесть месяцев 2021 года увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана на 21,4 процента, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно информации, производство электроэнергии в Грузии за первую половину 2021 года составило 5 млрд 530,4 млн кВт.ч, что на 2,6 процента меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года.

При этом выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях страны выросла на 4,7 процента, — до 4 млрд 570,1 млн кВт.ч (82,6 процента всего объема собственной генерации), а на теплоэлектростанциях снизилась на 27,5 процента, до 917,1 млн кВт.ч (16,6 процента).



Единственная в Грузии ветряная электростанция сократила производство на 7,1 процента, до 43,3 млн кВт.ч (0,8 процента).



За шесть месяцев текущего года импорт электроэнергии вырос в 2,2 раза - до 1 млрд 706,1 млн кВт.ч. В том числе из России было поставлено 1 млрд 39,9 млн кВт.ч (рост в 2,8 раза).

Из Азербайджана было получено 505 млн кВт.ч (рост на 21,4 процента), еще 161,2 млн кВт.ч поступили из Турции, откуда в течение аналогичного периода прошлого года электроэнергия не импортировалась.



Экспорт электроэнергии из Грузии отчетный период увеличился в 2,5 раза, до 339,6 млн кВт.ч. Из них 206,8 млн кВт.ч было поставлено в Турцию (рост в 3,4 раза), 108,2 млн кВт. ч - в Армению (рост в 1,8 раза), 24,6 млн кВт.ч - в Азербайджан (рост в 1,9 раза).



Транзит электроэнергии через территорию страны, который осуществлялся только из Азербайджана в Турцию, составил 48,2 млн кВт. ч (снижение на 41,4 процента по сравнению с первым полугодием 2020 года).