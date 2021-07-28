bp подготовит ОВОС для третьей скважины в рамках SWAP до конца года
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Оценка независимого индекса аудиторских ведомств поддержит усилия Азербайджана по нескольким направлениям - менеджер ВБ
Победа, одержанная в прошлом году, является показателем высокой боеготовности азербайджанской армии - американский генерал-майор (ФОТО)
XII Габалинский музыкальный фестиваль будет посвящен 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли
"Узбекнефтегаз" и французская Arkema обсудили применение передовых технологий в очистке природного газа от соединений серы
На строительство дорожной инфраструктуры в Кельбаджарском и Лачинском районах выделено 10 млн манатов
Замминистра прокомментировал попытки некоторых сил в Азербайджане настроить общество против минтруда
Армянская сторона демонстрирует неуважение к условиям мира и сосуществования в регионе - омбудсмен Азербайджана
Для соцзащиты семей шехидов и ветеранов войны в Азербайджане мобилизованы все ресурсы - замминистра (ФОТО/ВИДЕО)
Специалист Минздрава Нуру Байрамов: в настоящее время в мире жировой гепатоз печени получил широкое распространение
Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей Азербайджана и Турции – Джейхун Байрамов (ФОТО)
Узбекистан рассматривает австрийский опыт в сфере производства экспортоориентированной сельхозпродукции
Шушинская декларация выведет турецко-азербайджанские связи на более высокий уровень - Мустафа Шентоп
Азербайджан даст решительный ответ на любые шаги, предпринятые против его территориальной целостности – МИД
Очередная встреча представителей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана пройдет в Исламабаде (ФОТО)
Сегодня более 14 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей
Азербайджан остается одним из приоритетных рынков для внедрения российских ИТ решений - министерство
Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджарском районе в очередной раз подверглись интенсивному обстрелу, двое военнослужащих получили ранения - минобороны