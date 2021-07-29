Японская корпорация заинтересована в производстве «зеленого» водорода в Грузии

Японская корпорация Toyota Tsusho Corporation заинтересована в производстве «зеленого» водорода в Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Указанный вопрос обсудили министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и делегация Toyota Tsusho Corporation.

В ходе встречи Министра экономики и устойчивого развития Натии Турнавы и делегации японской корпорации Toyota Tsusho, министр проинформировала японскую сторону о текущих экономических тенденциях в Грузии, а также об инвестиционной и деловой среде.

По словам Турнавы, между Грузией и Японией существует ряд соглашений, направленных на дальнейшее развитие двусторонних экономических связей.

В свою очередь представители Toyota Tsusho проявили особый интерес к энергетике Грузии, в том числе к так называемому производству «зеленого» водорода. Было отмечено, что у Грузии в этом плане имеется большой потенциал.

«В последнее время крупные японские корпорации проявляют все больший интерес к инвестированию в Грузию. Toyota Group уже представлена ​​на рынке Грузии. Однако не исключено, что эта компания также станет инвестором, заинтересованным в энергии, в том числе в производстве зеленого водорода. Мы развиваем это инновационное направление и думаем, что сможем реализовать пилотную программу», — сказал Турнава.

По словам посла Японии в Грузии Имамура Акиры, Toyota Tsusho является одной из крупнейших торговых компаний в Японии и работает в таких областях, как торговля, инвестиции, строительство заводов, развитие энергетики, финансы, логистика и др. Корпорация, входящая в состав Toyota Group, работает в 120 странах и насчитывает более 66 тыс. сотрудников.

Акира отметил, что компания заинтересована в инвестиционном сотрудничестве с Грузией, поскольку у страны есть потенциал стать партнером в будущих деловых отношениях, особенно в области возобновляемых источников энергии. Также японский дипломат отметил недавно подписанное соглашение о взаимной защите инвестиций между двумя странами.

«Правительство Японии готово поддержать деятельность японских компаний на Южном Кавказе, особенно в Грузии», - подчеркнул посол Японии.