Минэнерго Украины о работах в рамках проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора
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Россия приложила немало усилий, чтобы восстановить режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе – Песков
Открывшиеся в Израиле представительства Азербайджана - важные платформы для расширения связей - министр
В период оккупации историко-архитектурные памятники Азербайджана подверглись серьезному разрушению - Академия наук
Для активизации работы азербайджано-израильской комиссии расширяется база данных и сотрудничества - министр (ФОТО)
7134 метра! Азербайджанец на велосипеде впервые в истории покоряет одну из высочайших вершин Центральной Азии (ФОТО)
Началась поездка в Агдам представителей Межведомственного центра при Координационном штабе Азербайджана (ФОТО)
Новости АМИ Trend на английском языке начали публиковаться на сайте авторитетной турецкой газеты Yenişafak (ФОТО)
Азербайджанская армия соблюдает режим прекращения огня на кельбаджарском направлении госграницы с Арменией - минобороны
Турецкая BOTAŞ зарезервировала спотовые мощности для импорта каспийского газа на пограничном пункте Туркгозу
Предложения по утверждению границ охранной зоны горы Бешбармаг направлены соответствующим госструктурам
Signify уделяет особое внимание кибербезопасности выпускаемой продукции, систем и услуг - вице-президент
Армения, нарушив режим прекращения огня, подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района
USAID задействует экспортный потенциал Узбекистана посредством проекта по развитию агробизнеса (Эксклюзив)