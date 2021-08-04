АО «Узбекнефтегаз» проводит сейсморазведочные работы на Шуртанском месторождении

С начала 2021 года АО «Узбекнефтегаз» полностью завершило сейсморазведочные работы 3D на Шуртанском месторождении и прилегающих территориях на площади 620 квадратных метров, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АО «Узбекнефтегаз».

В постановлении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева от 18 ноября 2019 года № ПП–4522 «О мерах по совершенствованию системы организации и проведения геолого-разведочных работ на нефть и газ», а также в ходе визита Главы государства в Кашкадарьинскую область 12-13 ноября 2020 года перед АО «Узбекнефтегаз» поставлены задачи по вопросам геологоразведки.

Во исполнение поставленных задач и поручений, под руководством Председателя Правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина Абдуллаева создана рабочая группа, начаты 3D-сейсморазведочные работы, направленные на определение новых перспективных площадок на территории газоконденсатного месторождения «Шуртан», расположенного на территории Кашкадарьинской области.

Для проведения этих 3D сейсморазведочных работ было использовано новое сейсмическое оборудование компании «INOVA» (США), которая считается мировым лидером в этой области.

Также привлечено более 400 специалистов сейсморазведочных работ и более 50 единиц спецтехники.

Качественное выполнение выполняемых 3D сейсмических исследований контролируется группой супервайзеров, состоящей из зрелых специалистов АО «Узбекнефтегаз».

Полученные данные передаются в центры «Обработки данных» и обрабатываются в оперативном порядке.

По результатам сейсморазведки 3D в АО «Узбекнефтегаз» проводится цифровое геологическое моделирование с использованием новейших серверов, современных компьютерных технологий и передового программного обеспечения.

В результате будут оценены новые перспективы всех месторождений на территории, особенно месторождения «Шуртан», определены новые пласты, насыщенные природным газом, выделены перспективные для нефти и газа участки, определены точки бурения новых скважин.

В целях эффективного проведения АО «Узбекнефтегаз» геолого-разведочных работ, обеспечения полного выполнения всех прогнозных показателей по итогам года, к данным мероприятиям привлечены наиболее квалифицированные специалисты отрасли - геологи и геофизики.

Специалисты АО «Узбекнефтегаз» нацелены на эффективное выполнение всех намеченных прогнозных показателей, увеличение запасов нефти и газа в промышленных масштабах и внести достойный вклад в укрепление углеводородной сырьевой базы Республики.

АО «Узбекнефтегаз» продолжает осуществлять геологоразведочные работы, направленные на разведку запасов углеводородов и открытие новых месторождений нефти и газа на перспективных участках Республики - Устюрт, Газли, Мубарек и Шуртан.