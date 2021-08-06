По итогам 2020 года заключён 251 контракт по углеводородам - Минэрго Казахстана

Проводимые последовательные реформы в сфере недропользования направлены на повышение конкурентоспособности, технологического и профессионального уровня сферы недропользования, создание комфортных условий инвесторам, увеличения рабочих мест и улучшение социального благосостояния.

Об этом на брифинге Службы центральных коммуникаций рассказал вице-министр энергетики РК Жумабай Карагаев.

Он отметил, что по итогам 2020 года заключён 251 контракт по углеводородам. Из них по разведке – 45, производству – 85, совместной геологоразведке – 110.

«Объём инвестиций по итогам 2020 года в геологоразведочные работы составил 137,6 млрд тенге. На сегодня министерством выдача права на недропользование осуществляется в сфере углеводородного сырья. Вместе с тем, получение права на недропользование возможно только путём электронного аукциона. С 1 сентября 2020 года впервые за годы независимости организовано проведение электронных аукционов на недропользование. Министерством энергетики был объявлен первый электронный аукцион на интернет-ресурсе 28 сентября 2020 года по 10 участкам недр в Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях», - рассказал вице-министр.

По первому аукциону были определены победители аукциона по 7 участкам недр на общую сумму подписного бонуса 61 млрд тенге, что больше стартового размера подписных бонусов в 232 раза. По итогам первого аукциона заключены контракты по 8 участкам недр.

«Второй электронный аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам Министерством энергетики объявлен на интернет-ресурсе министерства 23 января 2021 года по 15 участкам недр, расположенных в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Карагандинской и Туркестанской областях. По итогам общая сумма подписного бонуса по 10 участкам недр, поступившая в бюджет, составила порядка 9,3 млрд тенге и на сегодняшний день по всем объектам заключены контракты», - сказал Ж. Карагаев.

До конца текущего года министерством планируется проведение ещё одного аукциона по 25 участкам недр. 25 контрактов уже подписаны с начала года.