Министерство энергетики Казахстана инициирует внесение изменений в Кодекс «О недрах и недропользовании»

Изменения нацелены на улучшение прозрачности проведения электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородному сырью.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр энергетики Жумабай Карагаев, передает Trend.

С 1 сентября 2020 года впервые за годы независимости организовано проведение электронных аукционов на недропользование. Важно отметить, что посредством аукциона предоставляется право на временное недропользование, а не владение землей.

Данное право регулируется Кодексом «О недрах и недропользовании», любые технологические процессы на участках будут рассматриваться в центральной комисии по разведке и разработке недр при Министерстве энергетики РК.

По первому электронному аукциону, который прошел 23 декабря 2020 года, были определены победители аукциона по 8 участкам недр на общую сумму подписного бонуса 61 млрд.тг. Подписные бонусы поступили от 5 победителей аукциона по участкам Сагыз, Карабау, Бегайдар, Балкудук и Кошалак в сумме 1,5 млрд.тг., по всем участкам заключены контракты. По участкам Сарайшык и Забурунье подписные бонусы в сумме 59,6 млрд.тенге не поступили в бюджет.

В настоящее время по данным участкам решение о признании итогов конкурса о победителе Комиссией по предоставлению права недропользования по углеводородам отменено, и участки будут выставляться повторно на аукцион.

По итогам второго аукциона, который прошел 23 апреля 2021 года, общая сумма подписного бонуса по 10 участкам недр, поступившая в бюджет, составила порядка 9,3 млрд тенге и на сегодняшний день по всем объектам заключены контракты.

В результате проведения двух электронных аукционов возникла необходимость внесения изменений в Кодекс «О недрах и недропользовании» в части проведения электронного аукциона, а именно:

- внесение гарантийного взноса участниками аукциона в размере не менее стартового размера подписного бонуса;

- в случае неуплаты победителем аукциона окончательного размера подписного бонуса, признание победителем аукциона второго участника;

- прорабатывается вопрос снятия ограничения на проведение аукциона не более 2-х раз в год.