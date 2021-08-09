ОБСЕ сотрудничает с Туркменистаном в решении различных аспектов энергетической дипломатии

БАКУ / Trend / - ОБСЕ развила успешное сотрудничество с Туркменистаном в решении различных аспектов энергетической дипломатии и наращивании потенциала соответствующих институтов для содействия энергетической безопасности, сказал Trend глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, посол Джон Макгрегор.

По его словам, работа ОБСЕ дополняет и поддерживает Национальную программу Туркменистана по развитию энергетической дипломатии на 2021-2025 годы.

"Содействие энергетической безопасности является одним из приоритетов внешней политики Туркменистана, поскольку страна является крупным производителем и экспортером природного газа", – сказал он.

"За последние 10 лет мы организовали ряд учебных курсов, семинаров и лекций по трансграничной торговле газом и механизмам формирования цен на природный газ, а также по другим важных темам", – отметил он, добавив, что эти мероприятия предоставили Туркменистану возможности для обмена передовым опытом с другими государствами, обсуждения национальных приоритетов и изучения опыта других стран-экспортеров энергии.

Ранее сообщалось, что Туркменистан заинтересован в разработке Единой стратегии с ОБСЕ в области безопасности и продвигает идею создания специализированной структуры при организации – Совета по устойчивой энергетике.

Напомним, что ранее ОБСЕ и Ашхабад обсудили возможные шаги для разработки программы Туркменистана по развитию энергетической дипломатии.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @JeilaAliyeva