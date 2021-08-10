Узбекистан внесет свой вклад в восстановление освобожденных территорий Азербайджана – Минэнерго Узбекистана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан внесет свой вклад в восстановление освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом сказал Trend заместитель министра энергетики Узбекистана Бехзот Нарматов.

По его словам, главным партнером Узбекистана в Азербайджане является SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана).

"Есть и другие азербайджанские компании, которые осуществляют деятельность в Узбекистане. Это подразделения Научно-исследовательского института по переработке нефти и газа в Азербайджане, которые занимаются производством пока еще не таких больших объемов, но имеются проработки по увеличению добычи нефти и газа на некоторых месторождениях", – сказал замминистра.

Он отметил, что основным направлением сотрудничества Узбекистана с Азербайджаном в сфере энергетики являются геологоразведочные работы.

"У нас есть соглашение, которое пока еще не материализовалось из-за третьего партнера – bp. У нас был очень большой проект, и с помощью специалистов SOCAR и bp мы определили глубокое нефтяное месторождение в Устюртском плато. Но в последний момент из-за пандемии коронавируса, изменений в политике многих компаний, уменьшения инвестиций в сферу добычи углеводородов и смены курса на "зеленую" энергетику bp вышла из этого проекта. Но остается SOCAR, и я думаю, в скором времени, после улучшения ситуации с пандемией, мы найдем третьего партнёра и совместными усилиями АО "Узбекнефтегаз", SOCAR и третьей компании будем работать на этом месторождении", – сообщил Нарматов.

Относительно сотрудничества с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии Нарматов сказал, что Узбекистан открыт для партнёров, добавив, что в стране реализуется огромное количество проектов в сфере ВИЭ.

"Если азербайджанские компании проявят интерес, они всегда могут участвовать в тех комплексах, которые реализуются в Узбекистане в сотрудничестве с международными финансовыми институтами. Мы также готовы привлекать азербайджанские компании для реализации совместных проектов", – сказал он.

Отвечая на вопрос о реализации энергетических проектов на освобожденных территориях Азербайджана, Нарматов сообщил, что Узбекистан планирует участвовать в этих проектах: "Да, мы будем участвовать в восстановлении этих территорий, у нас уже есть соглашение. Мы работаем с Министерством иностранных дел Азербайджана. Я думаю, мы сможем решить, где и как мы сможем реализовать проекты. Узбекистан внесет свой вклад в восстановление освобожденных земель".

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Надир Насиров)

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