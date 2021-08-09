Выход в море самоподъемной плавучей буровой установки «Satti»

БАКУ /Trend/ - 9 августа 2021 года на морской и логистической базе Caspian Drilling Company Ltd. (СDС) состоялась торжественная церемония по случаю выхода в море Казахстанской самоподъемной плавучей буровой установки «Satti» для проведения буровых работ в Азербайджанском секторе Каспийского моря.

В июне 2021 года под управлением СDС была завершена модификация СПБУ, которая позволила улучшить ее технические характеристики и тем самым повысить конкурентоспособность буровой установки. На церемонии окончания модернизации буровой с Казахстанской стороны присутствовали Председатель Правления АО «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, Председатель Правления АО НК «Казмунайгаз» Алик Айдарбаев и с Азербайджанской стороны Президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев, а также Президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс.

Ранее между компаниями ТОО «KMG Drilling & Services» и Caspian Drilling Company Ltd. было подписано Соглашение о совместной деятельности, которое предусматривает совместную эксплуатацию СПБУ для бурения 2 разведочных и 1 опционной скважин на структуре Shallow Water Absheron Peninsula, оператором которой является компания British Petroleum. В соответствии с соглашением, компания CDC, которая в текущем году отмечает свой двадцатипятилетний юбилей и является одной из ведущих мировых буровых компаний, осуществляет управление СПБУ «Satti».