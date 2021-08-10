В Казахстане отмечен рост производства электроэнергии

Всеми электростанциями Республики Казахстан в первом полугодии 2021 года было выработано 57 325,4 млн. кВтч электроэнергии, что на 7,1% больше аналогичного периода 2020 года.

Об этом со ссылкой на данные Системного оператора сообщается в Аналитическом обзоре рынка электроэнергии и угля в Казахстане за январь-июнь 2021 года, подготовленном департаментом "Развитие рынка" АО "Самрук-Энерго", передает Trend.

Рост выработки наблюдался во всех зонах Единой энергосистемы (ЕЭС) Казахстана.

Объем производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО "Самрук-Энерго" за этот период составил 17 891,1 млн. кВтч, что на 25,8% больше прошлогодних показателей за аналогичный период.

При этом, по проведенному анализу, в динамике потребления электрической энергии республики в январе-июне 2021 года наблюдался рост на 6% в сравнении с показателями января-июня 2020 года. Так, в северной зоне республики потребление увеличилось на 6%, в южной на 10% и в западной на 2%.

Эксперты АО "Самрук-Энерго" отмечают, что согласно прогнозного баланса электрической энергии и мощности на 2021-2027 годы Министерства энергетики РК, предполагается рост электропотребления электроэнергии в среднем на 2,4%.

Кроме того, к 2027 году прогнозируется дефицит электрической мощности с учетом необходимого резерва в объеме около 898 МВт. При этом, уже сейчас в ЕЭС Казахстана наблюдается дефицит регулировочной мощности порядка 1000 МВт.